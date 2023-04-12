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Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay

Fenerbahçe Miha Zajc için elini çabuk tutmak zorunda.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:12
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Zajc ile sözleşme uzatılacak mı

Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
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Fenerbahçe'de Miha Zajc, geçen sezon özellikle Ismail Kartal döneminde takımın en önemli oyuncularından biri olmuştu.

Başarılı futbolcu, ligde 9 kez ağları sarsmış ve 2 de asist yapmıştı. Sloven yıldız için bu sezon işler umduğu gibi gitmedi.
Bir türlü Jorge Jesus'un gözüne girip, düzenli olarak 11'de şans bulamadı. Zajc buna rağmen yine iz bırakacak işler yapmayı başardı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle sonradan oyuna dahil olarak önemli puanlar kazandırdı. Miha Zajc, kulübeden gelerek 3 asist yaptı. Sloven futbolcu, 3-0'dan tarihi geri dönüşe imza atılan Rennes mücadelesinde oyuna girdikten sonra harika bir frikik golüyle skoru 3-2'ye getirmişti. Zajc, önceki gün ise Karagümrük maçında takımı rakip savunmanın kilidini açmakta zorlanırken kaleye adeta füze gönderdi ve maçta eşitliği sağladı.
Sloven orta saha oyuncusu, forma şansı bulduğu her maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

Taraftarın da en sevdiği futbolcular arasında yer alan Zajc'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi konusunda hâlâ bir ilerleme sağlanamadı.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş ve Trabzonspor'un durumunu yakından takip ettiği 28 yaşındaki futbolcuyla yönetimin önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor. 

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