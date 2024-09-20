Zalewski’ye yeni hocasından büyük sürpriz

Galatasaray’ın transferin son günlerinde yaptığı teklifi ve takımının sözleşme yenileme talebini reddeden Zalewski Roma yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. İtalyan ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası Polonyalı oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, De Rossi’nin yerine göreve gelen Ivan Juric, Polonyalı oyuncuyu yeniden takıma almak istiyor.

Öte yandan Juric’in Arjantinli golcü Dybala’yı Udinese maçında ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Juric'in solda Angelino, sağda ise Zeki Çelik'e görev vermesi bekleniyor.

Roma'da Daniele De Rossi'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ivan Juric, yeni takımındaki ilk maçında pazar günü Udinese'ye karşı sınav verecek.