Zalgiris Teknik Direktöründen G.Saray taraftarına övgü yağmuru

Galatasaray'ın yarın karşılaşacağı Zalgiris'in teknik direktörü Vladimir Cheburin, Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu ve taraftarının da o denli büyük olduğunu vurguladı.

KAYNAK: AA
Zalgiris Teknik Direktöründen G.Saray taraftarına övgü yağmuru

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Zalgiris'te teknik direktör Vladimir Cheburin, sarı-kırmızılı takımın önemli yıldızları olduğunu ama kendilerinin de iyi bir takım olduklarını söyledi.

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesinde Litvanya ekibinin teknik direktörü Vladimir Cheburin ve takım kaptanı Saulius Mikoliunas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın önemli bir tarihe sahip, çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Cheburin, kendilerinin de seyirci desteğiyle iyi bir maç çıkacaklarını ifade etti.

Her iki takımın kendi planlarıyla sahada olacağını vurgulayan 58 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"Yarın neler olacağını sahada göstereceğiz. Zalgiris iyi bir takım oyunu oynuyor. Geçtiğimiz sezon bunu gösterdik. Ayrıca geçen sezon da bize, sahada büyük işler çıkarabileceğimizi gösterdi. Takım olarak hareket ettiğimizde büyük sonuçlar alabiliyoruz. Galatasaray'ın çok büyük, çok önemli oyuncuları var ama sahada takım olmak önemli."

İstanbul'da oynanacak ikinci maça da dikkat çeken Cheburin, "Galatasaray taraftarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki atmosferleri de yakından biliyoruz. Birkaç kez Türkiye'de maçlara gittik. Herkes biliyor ki Türk taraftarlar çok ünlü. Türk milleti futbolu çok seviyor ve her zaman güzel oyunu destekliyor." ifadelerini kullandı. (AA)

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