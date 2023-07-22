Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden Okan Buruk'a tepki

Son şampiyon Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’a Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçında karşılaşacağı rakibi Zalgiris’ten şok bir tepki geldi.

"ZALGIRIS'E ÇOK SAYGI DUYMUYOR"

Milliyet’te yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk’un rakibi Zalgiris hakkında “bizim kalitemizde değiller” sözlerine Litvanya basınından tepki geldi. Okan Buruk “Galatasaray teknik direktörü, Zalgiris'e çok saygı duymuyor” isimli haberlere konu olurken Galatasaray’ın hazırlık maçlarındaki performanslarına dikkat çekildi.

İLK MAÇ AYIN 25'İNDE

Galatasaray’ın Zalgiris ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı Vilnius şehrinde 25 Temmuz Salı, rövanş maçı ise İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.