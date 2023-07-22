Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden Okan Buruk'a tepki

Teknik direktör Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede karşılaşacağı Zalgiris hakkında “bizim kalitemizde değiller” sözlerine Litvanya basınından tepki yağdı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden Okan Buruk'a tepki

Son şampiyon Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’a Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçında karşılaşacağı rakibi Zalgiris’ten şok bir tepki geldi.

"ZALGIRIS'E ÇOK SAYGI DUYMUYOR"
Milliyet’te yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk’un rakibi Zalgiris hakkında “bizim kalitemizde değiller” sözlerine Litvanya basınından tepki geldi. Okan Buruk “Galatasaray teknik direktörü, Zalgiris'e çok saygı duymuyor” isimli haberlere konu olurken Galatasaray’ın hazırlık maçlarındaki performanslarına dikkat çekildi.

İLK MAÇ AYIN 25'İNDE
Galatasaray’ın Zalgiris ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı Vilnius şehrinde 25 Temmuz Salı, rövanş maçı ise İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Öne Çıkanlar
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Son Haberler
Milli Saraylar’da yaz saati uygulaması Kültür Sanat
Milli Saraylar’da yaz saati uygulaması
Trafik kazasında çocuklar otomobilden fırladı: 5 yaralı Güncel
Trafik kazasında çocuklar otomobilden fırladı: 5 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya JASAT operasyonlarının detaylarını açıkladı Güncel
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya JASAT operasyonlarının detaylarını açıkladı
Dur ihtarına uymadı bedeli ağır oldu Güncel
Dur ihtarına uymadı bedeli ağır oldu
Tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü Güncel
Tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli?
Atatürk heykeline balyozlu saldırının görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Atatürk heykeline balyozlu saldırının görüntüleri ortaya çıktı