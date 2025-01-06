Zam bekleyen emeklilere kara haber. Erdoğan kabine sonrası konuştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bölgesel gelişmeler bağlamında sancılı ve sarsıntılı yılı geride bıraktık. Yeni beklentiler ve büyük umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni miladi yılın ülke, bölge ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olması için Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Son asrın en barbar soykırımlarından birini yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 senesinin ateşkese, huzura, barışa ve felaha vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak ilk günden beri kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz.

"İHRACATIMIZ 2023 YILINA GÖRE YÜZDE 2,5 ARTIŞ GÖSTERDİ"

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kalıcı kazanımlara odaklandık. Siyasette de hükümette de devlet idaresinde insan ve hizmet odaklı bir anlayışa sahibiz. 2024 yılı mal ihracatımız 2023 yılına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Hizmet ihracatında 110 milyar dolarlık hedefi zaten yakalamıştık. Gelecek sene için çıtayı yukarı çekiyoruz. 390 milyar dolar olarak bu hedefi belirledik. İhracatçılarımızla el ele omuz omuza vereceğiz. Tüm ihracatçılarımızdan daha fazla çaba bekliyorum.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ 2025'TE DAHA DA HIZLANACAKTIR"

Enflasyon ve istihdamda da çok iyi bir noktadayız. TÜİK verileri de bunu teyit etmiştir. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 oldu. Senelik enflasyon 2023 yılına kıyasla 24 puan zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır.

"PAHALI ÜRÜN SATANLARI DİZE GETİRECEK ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİ BOYKOT"

Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun hakkını hukukunu en üst düzeyde koruyacağız. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil işleyişinin daha sağlıklı ilerlemesini temin etmektir. Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor. Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır. Bu konuda devlet millet el ele vererek çok daha etkin sonuçlar alabiliriz. Enflasyonla mücadelede son 1,5 senede önemli yol katettik. Enflasyon düştükçe 85 milyonun tamamının alım gücü artacaktır. 2025 yılında hedefimiz bu meseleyi büyük ölçüde çözüme kavuşturmaktır.

"2025 YILINDA DEPREM BÖLGESİ EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kahramanmaraş'ımızda hep birlikte afetzede kardeşlerimize teslim etmiştik. İnşallah 201 bininci yeni yuva ve işyerimizin anahtarlarını da yakında hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılında deprem bölgesi en önemli gündemimiz olmayı sürdürecektir. 2025 yılında 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. İşyerini açmayan hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. 584 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen siyasetçileri 2025 yılında da mahcup edeceğiz.