Zam daha ilk aydan buharlaştı

AKSARAY / METİN KURT

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2025 dönemine ilişkin açıkladığı enflasyon oranları, kamu çalışanlarının maaşlarını daha ilk aydan eritmeye başladı. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 olurken, yıllık bazda yüzde 33,52 seviyesine ulaştı. Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, açıklanan rakamların memur ve sağlık çalışanları için ekonomik alarm niteliğinde olduğunu vurguladı.

“ZAM İLK AYDAN BUHARLAŞTI”

Taner Kara, Temmuz ayında maaşlara yapılan yüzde 5’lik artışın, açıklanan enflasyon karşısında anlamını yitirdiğini ifade etti. Kara, “Yılın ikinci yarısının daha ilk ayında verilen zam, enflasyon karşısında eridi. Memurun, sağlıkçının maaşına yapılan artış daha cebine girmeden buharlaştı. Önümüzde beş ay daha var ve bu süreçte yaşanacak fiyat artışları kamu çalışanlarının alım gücünü daha da düşürecek” dedi.

“GERÇEK ENFLASYONA GÖRE ZAM YAPILMALI”

Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte, açıklanan enflasyon rakamlarının, kamu çalışanlarının ekonomik taleplerinin ne denli haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kara, “Maaş artışları sadece TÜİK’in açıkladığı geçmiş enflasyon oranlarına göre değil; halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığına, geçim şartlarına ve öngörülen enflasyona göre belirlenmeli. Aksi takdirde bu adaletsizlik devam eder” diye konuştu.

“MEMURLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI YOKSULLAŞIYOR”

Taner Kara, yüzde 5’lik maaş zammının artan hayat pahalılığı karşısında tamamen yetersiz kaldığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Kira, gıda, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel harcamalar günden güne artıyor. Bu şartlar altında sağlık çalışanları ve memurlar evini geçindiremiyor. Ay sonunu getirmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Alın terinin karşılığını alamayan kamu çalışanları hızla yoksullaşıyor.”

“TOPLU SÖZLEŞME MASASI, MEMURLAR İÇİN BİR YAŞAM MÜCADELESİ”

Türk Sağlık-Sen’in, Türkiye Kamu-Sen çatısı altında aylardır sürdürdüğü talepleri tekrar dile getiren Kara, toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarının mutlaka telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Ek zam talebimiz nettir. Refah payı uygulaması hayata geçirilmeli, enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalı, gelir vergisi adaletsizliği bir an önce giderilmelidir. Toplu sözleşme masası, bu yıl yalnızca mali bir pazarlık değil, memurlar ve emekliler için gerçek bir yaşam mücadelesidir.”

“TALEPLERİMİZ AÇIK VE NET”

Taner Kara açıklamasının sonunda şu çağrıyı yaptı:

“Sağlık çalışanları ve memurlar, ülkenin yükünü sırtlayan, fedakârlığın sembolü kesimdir. Bu insanların haklarını görmezden gelmek, yalnızca onları değil, kamu hizmetinin geleceğini de tehlikeye atar. Taleplerimiz açık ve net: Ek zam, refah payı, aylık enflasyon farkı ve adil bir vergi sistemi.”