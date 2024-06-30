Zam erteleniyor mu? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Özellikle yurt dışına çıkış harcına yapılacak büyük zam en çok gündem olan konulardan biri oldu. AK Parti içinde de eleştirilere neden olan bu maddeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarının iddialarına göre, zammın ekim ayına ertelenebileceği dile getirildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, yurt dışı çıkış harcına yapılacak artış teklifi kamuoyunda ve AK Parti içinde eleştirilince, konuyla ilgili farklı alternatifler de değerlendirilmeye başlandı. Grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların katıldığı toplantılarda, yurt dışı harç miktarının artırılması durumunda özellikle öğrenciler, hac ibadeti için yurtdışına çıkanlar ve sınır ticareti yapanların muaf tutulması önerildi. Artırmayla ilgili düzenlemenin şimdilik ertelenmesi de gündemde.

Mevcut düzenlemeye göre, çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu araçlarında yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ve 7 yaşını doldurmamış olanlar yurt dışı harcından muaf tutuluyor.

AK Parti kaynakları, masaya gelen önerilerin önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında değerlendirilerek netleşeceğini belirtti. Kaynaklar, “Yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkacağı iddiası kesinlikle doğru değil. Bir artırım olacaksa, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak bunu yapacağız. Şu anda 150 lira olan harç da ekonomik gerçeklerle uyuşmuyor. Yapılacak değerlendirmelerden sonra bu düzenlemenin ekim ayına bırakılması da bir alternatif olabilir” dedi.