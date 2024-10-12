Zam fırtınası ve Ali Babacan

Beyaz eşyadan, otomotive hatta tencere ve tavaya kadar zam yağmuruna hazır olun.

Resmî Gazete'de “ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ” yayımlandı.

Tebliğe göre, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli demir-çelik ithalatına, bu ülkelerde üretici firmalar bazında CIF bedelinin yüzde 6,10'u ile yüzde 43,31'i arasında değişen oranlarda dampinge karşı vergi uygulanacak.

Bu karar ham madde olarak demir çelik kullanan tüm sanayicilerin ürünlerine belli ürünlerde zam yapmalarına neden olacak.

Çünkü girdi maliyetleri ürün çeşidine göre, yüzde 6,10'u ile yüzde 43,31 oranında artacak.

AKP iktidarının yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmamasının amacı elbette 2024 enflasyonun düşük çıkmasını sağlamaya yöneliktir.

1 Ocak zammını bekleyen, işçi, memur, emekçi ve emekli TÜİK’e göre zam oranı alacak.

Ocak 2025’ten itibaren de akaryakıt, elektrik ve doğal gaz başta zam yağmuru başlayacak.

AKP iktidarı kaşıkla verecek, kepçeyle geri alacak.

2025 ocak ayından itibaren zam fırtınası yaşanacak.

Gelelim siyasi tabloya.

Bugün Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA’nın 2. Olağan Genel Kurulu var.

Ali Babacan tek aday olarak yeniden Genel Başkan seçilecek.

Siyasi arenada çok iyi bir yer edinmesini beklediğim DEVA, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 6’lı Masa anlaşması gereği CHP listelerinden 15 milletvekili çıkardı.

6’lı Masa’ya 25’e yakın eylem planı hazırlayan DEVA lideri Ali Babacan “Ortak politikalar mutabakat metni” adlı ve 2.650 maddeli hükûmet programı hazırlanmasına çok büyük katkı verdi.

Babacan’ın siyasi yapısı rakiplerinden çok farklı.

Kavgacı ve hırçın üslubu olmayan, çalışkan ve ciddi bir siyasetçi.

Ekonomi bilgisine ek olarak devleti yönetme ciddiyeti AKP’nin ilk yıllarında sadece Recep Tayyip Erdoğan’a prim kazandırmadı.

Milletin de düşük enflasyon altında insanca yaşamasını sağladı.

Yatırımlar arttı, istihdam sahaları genişledi ve işsizlik azaldı.

Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmesi ve paradan sıfırların atılmasını sağlayan Babacan’ın yarattığı olumlu ekonomi AKP’den ayrılmasından sonra hızla çöküşe geçti.

Babacan’ın bu başarısının altında liyakat ve kariyer sahibi gerçek ekonomistlerden kurduğu ve siyasi kararlara taviz vermeyen bir kadro vardı.

Bu kadro Türkiye’yi IMF’den de kurtardı.

Ekonomist (!) Erdoğan hem Babacan gibi bir değeri kaybetti hem de o kadroyu darmaduman etti ve sonuçta ekonomiyi eline yüzüne bulaştırdı.

2002-2015 yılları arasında 13 yıl başbakan yardımcılığı, dışişleri ve ekonomi bakanlığı yapan Babacan, 2005-2009 yılları arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda da baş müzakereci olarak çok büyük ilerleme sağladı.

Babacan’dan sonra Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği de askıya alındı.

Ali Babacan Türk siyasetinin geleceği açısından önemsediğim bir siyasetçidir.

DEVA kongresine başarılar diliyorum.