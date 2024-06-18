Zam yok denilen asgari ücrette zam tarihi belli oldu. Kulis bilgisi sızdırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zam yok denilen asgari ücrette zam tarihi belli oldu. Kulis bilgisi sızdırıldı

16 milyon emekli Temmuz zammına kilitlenmiş gün sayarken hükümet kanadının 'asgari ücrete zam yok' açıklamalarına rağmen çalışan kesimde zam yapılacağı yönünde büyük bir beklenti oluştu.

Birçok SGK uzmanı 17 bin lira olan asgari ücretin ilk 5 ayda enflasyon karşısında büyük oranda eridiğini ve emekliler gibi asgari ücretlilere de zam yapılması gerektiğini savunurken Ankara kulislerinde ise Erdoğan'ın masasında asgari ücrete ilişkin bir kaç formül bulunduğunu konuşuyor.

Ancak masadaki formüller arasında birinin gerçekleşeceği yönündeki ihtimaller giderek kuvvetleniyor.

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Muhalefet ve ekonomistlerin asgari ücrete ara zammın yapılmasının zorunlu olduğu yönde çağrılar her geçen gün artsa da hükümet kanadı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl asgari ücretliye ikinci bir zammın verilmeyeceği yönünde açıklamalar yapıyor.

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Ankara kulisleri ise hükümetin pazarlık payını kırmak üzere 'zam yok' açıklaması yaptığı, az oranda olsa da asgari ücretliye bir zam yapılacağı yönünde duyumlar aldıklarını aktarıyor. Ancak gelen bilgiler arasında asgari ücretliye sanıldığı gibi Temmuz ayında bir ara zam yapılmayacak.

Milyonlarca çalışan ara zam alabilmek için iki ay daha bekleyecek.

Asgari ücret daha Nisan ayı ile birlikte açlık sınırının altında kalmıştı. Mayıs ayında açıklanan 18 bin.969 liralık açlık sınırı asgari ücretliyi ezip geçmişti. Bu da yetmiyor gibi Mayıs ayında enflasyon rakamları rekor bir oranlar yüzde 75'i bulmuştu.

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Emeklinin Temmuz zammı seyyanen zam ve refah payı dışında yüzde 22.72 oranında olması bekleniyor. Bilinmeyen ise asgari ücrette ara zam. Ankara kulisleri asgari ücret zammı için Eylül ayını işaret ederken yapılacak ara zam için bir oran vermiyor.

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