Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) konseyler müşterek toplantısına katıldı. Özkök toplantıda Aksaray'ın öncelikli sorunlarını ve çözüm tekliflerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletti.

'SU TRANSFERİ ERTELENMEZ'

Özkök, konuşmasında özellikle Aksaray’ın tarımsal sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip dış havzalardan su transferinin artık ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı. Zamanın giderek daraldığını belirten Özkök, tarım ve hayvancılığın bölgenin temel üretim gücü olduğunu, su yetersizliğinin ise her geçen yıl daha ağır kayıplar doğurduğunu ifade etti.

'DEMİRYOLU KAZMASI VURULMALI'

Toplantıda Aksaray iş dünyasının en önemli beklentilerinden biri olan Aksaray–Akdeniz bağlantılı demiryolu projesi de gündeme taşındı. Özkök, organize sanayi bölgelerinde üretim yapan fabrikaların limanlara hızlı erişiminin ihracat kapasitesini artıracağını belirterek, “Demiryolu kazmasının artık acilen vurulması gerekiyor” sözleriyle konunun ivediliğine dikkat çekti.

2025 yılında yaşanan kuraklık, don felaketi ve hayvancılıkta ortaya çıkan şap vakalarının üreticiye büyük darbe vurduğunu da hatırlatan Özkök, çiftçinin finansal olarak ayakta kalabilmesi için ziraî kredi borçlarının ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu. Ürün kayıplarının üretici maliyetlerini katladığını aktaran Özkök, desteklerin sahaya hızlı şekilde yansımasının önemine değindi.

YILMAZ VE HİSARCIKLIOĞLU'NDAN ÖZKÖK'E TEBRİK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’ü çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Yılmaz, konuyu yakından takip edeceklerini belirterek demiryolu projesinin Cumhurbaşkanının talimatıyla başlatılacağını ifade etti. Su temini konusunda da hassasiyet taşıdıklarını söyleyen Yılmaz, Aksaray’ın talep ettiği dış havza projelerinin masada olduğunu kaydetti.

Aksaray Ticaret Borsası, toplantı vesilesiyle devlet nezdinde güçlü bir temas kurulduğunu bildirerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Kent kamuoyu ise hem su sorununun çözümü hem de demiryolu hattının fiili olarak başlatılması yönündeki bu gelişmeyi olumlu karşılıyor.