Zaman karşı yarışı park eden araçlar bitirdi! 3 kişi yanan dairede mahsur kaldı

Yangın, Çobançeşme Mahallesi Köprülü Sokakta bulunan 4 katlı binada saat 11.00 sıralarında çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada söküm işlemi yapıldığı sırada, giriş katından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Binada çalışan birinci katta bulunan 2 işçi ve ikinci katta bulunan 1 işçi dumandan etkilenmemek için odalardaki camlara çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi merdiven yardımı ile kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kurtarılan 3 işçi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.