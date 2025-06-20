Zaman yolculuğunun başyapıtları! Sinemanın gözde fimleri

Zaman yolculuğu, sinema dünyasının en büyüleyici temalarından biri olarak, izleyicileri geçmişin gizemlerinden geleceğin bilinmezliklerine uzanan bir serüvene davet ediyor.

Bilim kurgu türünün mihenk taşı olan bu konsept, hem seyirciyi eğlendiriyor hem de derin felsefi ve bilimsel sorulara kapı araladı.

Kuantum fiziği, görelilik teorisi ve paradokslar üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, bu filmlerin sadece hayal ürünü olmadığını, aynı zamanda insanlığın zaman algısına dair derin sorgulamalar sunduğunu gösterdi.

İşte, zaman yolculuğu temasıyla sinema tarihine damga vuran ve uzmanların da dikkatini çeken filmlerden oluşan bir seçki...