Zamana meydan okuyan araçlar Sivas’ta sergilendi

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte klasik otomobiller sergilendi. Yoğun ilgi çeken fuarda otomobil tutkunları, geçmişten günümüze ulaşan araçları inceleyip fotoğraf çekti. Araç sahipleri, ziyaretçilere otomobilleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de katıldı. Sivas ve farklı illerden gelen klasik otomobilleri inceleyen Şimşek, fuarın Sivas Kongresi’nin 106’ncı yıl dönümü kutlamalarına renk kattığını belirtti.

“KÜLTÜR FESTİVALİ TADINDA KUTLAMALAR OLDU”

4 Eylül Sivas Kongresi’nin çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, “Milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alındığı Sivas kongresinin yıl dönümüydü. Biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı birtakım etkinliklerle kutladık. Etkinliklerimizi pazartesi günü başlattık, tüm haftaya yaydık. Etkinliklere halkımız büyük ilgi gösterdi. Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. 4 Eylül’ü bir bakıma kültür festivali şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bugün programlarımızın son günü. Son gününde de klasik otomobil severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizden de katılanlar var, programlarımıza renk kattılar. Fuara katılıp geçmişin izlerini bizlere yaşattıkları için klasik otomobilseverlere teşekkür ediyorum” dedi.