Kanıtlanması imkansız olan zamanda yolculuk iddiaları yıllardır hem merak uyandırıyor hem de büyük tartışmalara neden oldu.

İşte, popüler kültürde geniş yer bulan o "zaman yolcularından" bazıları ve onların akıl almaz öyküleri...

SİR VİCTOR GODDARD VE GELECEKTEKİ UÇAK

En eski ve en çok bilinen iddialardan biri, İngiliz Hava Mareşali Sir Robert Victor Goddard'a ait.

Goddard, 1935 yılında İskoçya'daki Drem havaalanını teftiş ederken, harap haldeki havaalanının aniden mavi tulumlu tamircilerle ve daha önce hiç görmediği sarı uçaklarla dolu olduğunu gördüğünü iddia etti.

Gördükleri arasında, o dönemde var olmayan, ancak dört yıl sonra 1938'de üretilecek olan Miles Magister eğitim uçağına benzeyen bir model de vardı.

Goddard'ın, şiddetli yağmurun neden olduğu kısa süreli bir "zaman sıçraması" yaşadığı ve 1939'daki havaalanını gördüğü ileri sürüldü.

JOHN TİTOR: 2036'DAN GELEN ASKER

2000'li yılların başında internet forumlarında ortaya çıkan John Titor vakası, modern zaman yolculuğu iddialarının en ünlüsü.

Kendisini 2036 yılından ABD askeri olarak tanıtan Titor, "IBM 5100" model bir bilgisayarı almak için 1975 yılına gönderildiğini, ancak kişisel nedenlerle 2000 yılına uğradığını iddia etti.

Zaman makinesi olarak tanımladığı cihazın fotoğraflarını paylaştı ve geleceğe dair bazı kehanetlerde bulundu.

Titor'un, 2004'te ABD'de bir iç savaş çıkacağı tahmini gerçekleşmese de, hikayesi hala internet efsaneleri arasında yerini korudu.

Yapılan soruşturmalar, Titor'un aslında bir eğlence avukatı ve kardeşinin bilgisayar bilimcisi olduğu bir "şaka" olabileceğini gösterse de, hikaye binlerce inanana sahip.

5000 YILINDAN GELEN FOTOĞRAF: EDWARD'IN SUALTI ŞEHRİ

2018 yılında ortaya çıkan Edward adlı bir kişi, 2004 yılında gizli bir projeyle 5000 yılına gönderildiğini ve döndüğünde bu seyahatin kanıtı olarak bir fotoğraf getirdiğini öne sürdü.

Edward'ın paylaştığı bu fotoğrafın, küresel ısınma nedeniyle sular altında kalan Los Angeles şehrinin su yüzeyine inşa edilmiş bir bölümünü gösterdiği iddia edildi. Bu iddia, diğerleri gibi kanıtlanamasa da, gelecekteki çevresel felaket senaryoları üzerine kurulu olduğu için dikkat çekici bulundu.

ANDREW CARLSSİN: BORSADAKİ GİZEMLİ DEHA

2003 yılında Wall Street borsasında 800 doları kısa sürede 350 milyon dolara çıkaran Andrew Carlssin'in hikayesi de sıkça anılır.

Carlssin, içeriden bilgi ticareti suçlamasıyla tutuklandığında, kendisinin 2256 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu ve hisse senedi piyasası bilgilerini bu şekilde elde ettiğini iddia etti. Bu olaydan kısa bir süre sonra, gizemli bir yabancı tarafından kefaleti ödendi ve Carlssin bir daha asla görülmedi.

Yetkililer bu durumu basit bir dolandırıcılık olarak görse de, kayboluşu komplo teorisyenlerinin iştahını kabarttı.