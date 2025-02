Zamanı yönetemiyor musunuz? Zaman körlüğü hakkında bilmeniz gerekenler

Harvard Medical School'dan Dr. John Ratey, "Zaman körlüğü, bireylerin zamanı doğru bir şekilde algılayamaması ve yönetememesi durumudur. Bu durum, özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bireylerde daha yaygın görülür" dedi.

ZAMAN KÖRLÜĞÜ VE DEHB İLİŞKİSİ

Zaman körlüğü, özellikle DEHB'li bireylerde sıkça karşılaşılan bir sorun. DEHB'li bireyler, zamanın genelde çok hızlı veya yavaş geçtiğini hissederler ve bir işe ne kadar zaman ayırdıklarını fark edemezler.

Stanford University'den Dr. Thomas E. Brown, "DEHB'li bireyler, zamanın genelde çok hızlı veya yavaş geçtiğini hissederler ve bir işe ne kadar zaman ayırdıklarını fark edemezler. Bu durum, zaman körlüğünün DEHB ile ilişkili olduğunu gösterir" şeklinde ifade etti.

ZAMAN KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Zaman körlüğü belirtileri arasında sürekli geç kalma, işlerin ne kadar zaman alacağını kestirememe ve zamanın nasıl geçtiğini fark edememe gibi durumlar yer alır.

Mayo Clinic'ten Dr. Craig Sawchuk, "Zaman körlüğü belirtileri arasında sürekli geç kalma, işlerin ne kadar zaman alacağını kestirememe ve zamanın nasıl geçtiğini fark edememe gibi durumlar yer alır. Bu belirtiler, bireylerin günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE ZAMAN KÖRLÜĞÜ

Bilimsel araştırmalar, zaman körlüğünün nedenlerini ve etkilerini incelemekte.

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışmada, zaman körlüğünün DEHB'li bireylerde daha yaygın olduğu ve bu durumun yönetici işlev becerilerindeki zorluklarla ilişkili olduğu belirtildi.

Johns Hopkins University School of Medicine'den Dr. David S. Zee, "Zaman körlüğü, DEHB'li bireylerde daha yaygın görülür ve bu durum, yönetici işlev becerilerindeki zorluklarla ilişkilidir. Bu nedenle, zaman körlüğü yaşayan bireylerin bu durumu yönetmek için stratejiler geliştirmesi önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.

ZAMAN KÖRLÜĞÜ İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Zaman körlüğü ile mücadele etmek için bazı stratejiler ve yöntemler kullanılabilir. Alarm kurma, zamanlayıcı kullanma ve günlük planlama gibi yöntemler, zaman körlüğü yaşayan bireylerin zamanı daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir.

American Psychological Association (APA) 'dan Dr. Lynn Bufka, "Zaman körlüğü ile mücadele etmek için alarm kurma, zamanlayıcı kullanma ve günlük planlama gibi yöntemler kullanılabilir. Bu stratejiler, bireylerin zamanı daha iyi yönetmelerine yardımcı olur" dedi.