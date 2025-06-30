Zamanla yarışan yangın söndürme ekiplerine yol vermedi

Kaynak: İHA

Sakarya’da bir sürücü orman yangınlarına müdahale için yola çıkan ekiplere yol vermedi. Sirenler ve uyarı seslerine rağmen ekipleri engelleyen sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için yola çıkan arama kurtarma ekibi, D-650 kara yolunda akıl almaz bir engelle karşılaştı. Siren ve uyarı seslerine rağmen sol şeridi kapatan otomobil sürücüsü, dakikalarca yol vermedi. Daha da kötüsü, ekip aracına neredeyse tampon yaparak tehlikeli şekilde yanaştı. O anlar araç saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren bir arama kurtarma ekibine bağlı personeller Taraklı ilçesinde çıkan yangın bölgesine gitmek için Sakarya-Bilecik D-650 kara yoluna çıktı. Bölgedeki yangına hızla ulaşmak için siren ve ikaz lambalarını kullanarak seyir halindeki aracın önüne geçen bir otomobil sürücüsü, tüm sesli ve görsel uyarılara rağmen ekip aracına yol vermedi.

Olay anında ekiplerin zamanla yarıştığı yangın müdahalesine gecikme yaşatarak tepki çeken sürücü, bu da yetmezmiş gibi arama kurtarma aracının tamponuna sıfıra kadar yanaştı. Yangının hızla yayıldığı kritik dakikalarda yaşanan bu gecikme, hem ekiplerin zamanla yarıştığı mücadeleyi zorlaştırdı hem de hayati risk oluşturdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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