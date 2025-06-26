Zambiya'da keyifler yerinde: Enflasyon son yılın en düşük seviyesine geriledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zambiya'da keyifler yerinde: Enflasyon son yılın en düşük seviyesine geriledi

Zambiya'da yıllık enflasyon, kwacha'nın dolar karşısındaki değerlenmesi ve bakır fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, haziran ayında %14,1'e gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesine indi.

Zambiya'da yıllık enflasyon oranı, haziran 2025'te ikinci ay üst üste düşüş göstererek %14,1'e geriledi. Bu oran, Nisan 2024'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. Enflasyondaki yavaşlamanın ana nedeni, Zambiya kwachasının Amerikan doları karşısında güç kazanmasıyla ithalat maliyetlerinin düşmesidir.

Zambiya kwachası, mart ayının sonundan bu yana dolar karşısında yaklaşık %20 değer kazanarak, dünya genelinde en iyi performans gösteren ikinci para birimi haline geldi. Bu yükselişte, bakır fiyatlarındaki artış ve ülkenin yüzyılın en kötü kuraklığını atlatmasının ardından tarımsal üretimdeki toparlanma etkili oldu.

Haziran ayında gıda enflasyonu %16,7'ye gerilerken, mayıs ayında bu oran %17,9 idi. Gıda dışı fiyat artışları ise %11,6'dan %10,3'e düştü. Aylık tüketici fiyat endeksi bir önceki ay %0,3 artış gösterdikten sonra, haziran ayında %0,2 yükseldi. Bu veriler, Zambiya ekonomisinde olumlu bir seyir izlendiğini gösteriyor.

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