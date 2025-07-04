Zambiya’da safari faciası: Fil saldırısında iki turist hayatını kaybetti

Zambiya’nın doğusundaki South Luangwa Ulusal Parkı’nda gerçekleştirilen yürüyüş safarisinde bir dişi filin saldırısı sonucu Yeni Zelanda vatandaşı 67 yaşındaki Alison Jean Taylor ve 68 yaşındaki İngiltere vatandaşı Easton Janet Taylor hayatını kaybetti. Eastern Province Emniyet Müdürü Robertson Mweemba, saldırının sabah saat 6.00 civarında, kadınların Big Lagoon Bush Camp’tan Takwela Kampı’na yürürken meydana geldiğini açıkladı. Kadınlar, yavrusuyla birlikte olan dişi fili fark ettikten sonra rotalarını değiştirdi ancak birkaç dakika sonra fil saldırıya geçti.

Fotoğraf çekmek için arabadan inen turisti fil ezdi

REHBERLER MÜDAHALE ETTİ AMA YETERSİZ KALDI

Safari rehberlerinin uyarı atışlarına rağmen saldırıyı engelleyemedikleri belirtildi. Alison Taylor’ın bacağındaki sağlık sorunu nedeniyle kaçamadığı, ardından Easton Taylor’ın da saldırıya uğradığı bildirildi. Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, Pretoria’daki Yüksek Komiserlik aracılığıyla aileye konsolosluk desteği sağladıklarını duyurdu. İki turistin cansız bedeni Mambwe Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.