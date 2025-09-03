Zamdan umudu kesen emekli kurtuluşu promosyonda buldu. Bankaların rekabeti fiyatları uçurdu

Emekliler zam umudunu yitirdi, bankalar promosyon yarışında! Maaşını taşıyan emeklilere 5 bin TL’den 27 bin TL’ye varan ödemeler sunuluyor. Kampanyalar 30 Eylül’e kadar devam edecek.

Türkiye’de emekliler, yıllardır maaş zammı beklerken enflasyon farkıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Ancak bankalar, emekli maaşını üç yıl boyunca kendilerinden almayı taahhüt edenlere cazip promosyonlar sunarak nefes aldırıyor. Eylül ayı itibarıyla bankalar, promosyon yarışını kızıştırdı.

Ödemeler 5 bin TL’den başlayıp 27 bin TL’ye kadar çıkıyor. İş Bankası, maaşını taşıyanlara 15 bin TL nakit promosyon ve 9 bin TL ek ödeme sunuyor. Vakıfbank, maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor. Halkbank ve Ziraat Bankası, 12 bin TL’ye varan promosyonlarla dikkat çekiyor. ING, koşulsuz 15 bin TL promosyon ve ek ödemelerle 25 bin TL’ye ulaşıyor.

Akbank, 15 bin TL promosyon ve 2.500 TL ek ödülle toplam 17.500 TL veriyor. Garanti BBVA, ek şartlarla 25 bin TL’ye varan fırsat sunuyor. QNB Finansbank, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla 20.400 TL’ye ulaşıyor. DenizBank, 27 bin TL ile en yüksek promosyonu sağlıyor. Albaraka Türk, 15.600 TL promosyon ve 9.400 TL ek ödül sunarken, Yapı Kredi de 27 bin TL ile zirvede yer alıyor.

TEB, 12 bin TL ana promosyon ve ek ödemelerle 21 bin TL’ye ulaşıyor.Bankalar, emeklileri çekmek için ek avantajlar da sunuyor: ücretsiz EFT/havale, kredi kartı aidatsızlığı ve özel faiz oranları gibi. Kampanyalar, 30 Eylül 2025’e kadar devam edecek. Emekliler, maaş tutarlarına göre en avantajlı bankayı seçerek bu fırsatlardan yararlanabilir.