Zamlar esnaf ve müşteriyi karşı karşıya getiriyor

Sinop'ta oto yıkama işletme sahibi Bünyamin Tosun, "Son gelen zamdan önce iç dış yıkama ücretleri 120 liraydı. 150 lirada biraz büyük araçlardı. Son gelen zamdan sonra otomobiller iç dış yıkama 150 lira oldu. Büyük araçlarda 180-200 lira olarak, aracın büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Kazandığımız para bizi hiçbir şekilde tatmin etmiyor" dedi.

Oto yıkama işletmesi personeli Metin Kaya ise, "Her şey çok pahalandı. Elektik, su, köpük, deterjan bunların hepsine fazlasıyla zam geldi. Müşteriler fiyatlara tepki veriyor. 'Çok pahalı, böyle bir şey olur mu, her gün zam mı yapılır' diyorlar" diye konuştu.