Zamlara isyan eden AKP'li: AKP'ye oy verdiğim için pişman olacağım

Bir sokak röportajında zamlara isyan AKP'li bir vatandaş "AKP'ye oy verdiğim için neredeyse pişman olacağım" dedi.

Zamlara isyan eden AKP'li: AKP'ye oy verdiğim için pişman olacağım

Seçimlere kadar ekonomiyi merkez bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar, satış baskısını kaldırdı.

Böylece döviz kurları fırladı. Dolar TL kuru 19 lira bandından 26 liraya, Euro TL ise 21 liradan 29 liraya kadar yükseldi.

AKP ve Erdoğan tarafından seçim sonrası “Türkiye Yüzyılı başlayacak” diye propaganda yapılırken A’dan Z’ye her şeye zam yapıldı. Vatandaşın zamlar karşısında alım gücü de düştükte düşüyor.

Bir sokak röportakında ise her seçimde AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini ifade eden vatandaş peşpeşe gelen zamların ardından “Neredeyse pişman olacağım” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda vatandaş akaryakıta gelen zammı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“Neredeyse pişman olacağım AK Parti’ye oy verdim diye. Zamlar yüzünden sevincimiz kursağımızda kaldı”

yuuikjuhk.jpg

İlgili Haberler
Siyasal bilimler mezunu genç kadın sokak röportajında isyan etti: Mülakatta bana Bana ‘Mehdi Eker’in göbek adı nedir?’ diye sordular
Sokak röportajında vatandaş sorulan soruya yanıt vermeye çekindi: Konuşturursan beni alıp götürecekler
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Yaşlı adam sokak röportajında Erdoğan’a seslenerek isyan etti: Millet aya gidiyor biz yaya gidiyoruz
Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
AKP’nin oy deposu olan ilde ekmeğe ve simide çifte zam Ekonomi
AKP’nin oy deposu olan ilde ekmeğe ve simide çifte zam
Uzmanından ailelere çocuk ve havuz uyarısı Sağlık
Uzmanından ailelere çocuk ve havuz uyarısı
Pakistan'da hükümet istifa edecek Dünya
Pakistan'da hükümet istifa edecek
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni ortaya çıktı Magazin
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni ortaya çıktı
Ryan Kent Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı Spor
Ryan Kent Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı
Bostancı’da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kaza değil resmen cinayet Güncel
Bostancı’da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kaza değil resmen cinayet
Kamyonetin kasasını açan polisler şok oldu. Saya saya bitiremedi Güncel
Kamyonetin kasasını açan polisler şok oldu. Saya saya bitiremedi