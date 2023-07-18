Zamlara isyan eden AKP'li: AKP'ye oy verdiğim için pişman olacağım

Seçimlere kadar ekonomiyi merkez bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar, satış baskısını kaldırdı.

Böylece döviz kurları fırladı. Dolar TL kuru 19 lira bandından 26 liraya, Euro TL ise 21 liradan 29 liraya kadar yükseldi.

AKP ve Erdoğan tarafından seçim sonrası “Türkiye Yüzyılı başlayacak” diye propaganda yapılırken A’dan Z’ye her şeye zam yapıldı. Vatandaşın zamlar karşısında alım gücü de düştükte düşüyor.

Bir sokak röportakında ise her seçimde AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini ifade eden vatandaş peşpeşe gelen zamların ardından “Neredeyse pişman olacağım” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda vatandaş akaryakıta gelen zammı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“Neredeyse pişman olacağım AK Parti’ye oy verdim diye. Zamlar yüzünden sevincimiz kursağımızda kaldı”