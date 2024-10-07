Zamlara karşı ambargo çağrısı. İTO Başkanından dikkat çeken açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon üzerinde değerlendirmelerde bulunurken, tüketicilere karşı zamlara ambargo çağrısında bulundu.

Enflasyonda hedefin tutması için aylık enflasyonun 1,2 ile 1,5 arasında olduğunu söyleyen Avdagiç her kesimin üzerine düşen görevleri olduğunu söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç, "tüketicinin, tüketimden gelen gücünü yeteri kadar kullanmadığı kanaatindeyim" dedi. Fahiş fiyat ortada...Ticaret Bakanlığı 9 ayda 1,33 milyar lira ceza kesti. İTO Başkanı Batıyı örnek vererek, "Her konuda bir alternatifimiz olmayabilir ama tüketicinin de tüketimden gelen gücünü de yeteri kadar kullanmadığı kanaatindeyim. Ahlaki, etik davranan şirketler yönünde bir pozitif ayrım yapmamız lazım. Batıda bunu görüyorsunuz. Bir ürünün fiyatı çok arttığı zaman, kategorik olarak o ürüne karşı üstü örtülü bir ambargo devreye giriyor. Etik davranmayan üreticiler, satıcılar bu konuda geri adım atmak durumunda kalıyorlar."

Avdagiç bu sözleri söylerken, Batıda enflasyon rakamları ne kadar. Euro bölgesinin eylül enflasyonu yüzde 1,8...Türkiye'nin enflasyonunun 30'da biri kadar. Batıda 1,8 enflasyon varken, fazla zam yaparsan gözünü batar.

ALIŞVERİŞ YAPMA ÇAĞRISI

İTO Başkanı Avdagiç, tüketicilere "etik satıcıdan" alışveriş yapma çağrısında bulunarak, "Her konuda bir alternatifimiz olmayabilir ama enflasyonla mücadelede tüketicinin 'tüketimden gelen gücünü' yeteri kadar kullanmadığı kanaatindeyim. Ahlaki, etik davranan şirketler yönünde bir pozitif ayrım yapmamız lazım” dedi.

Fiyatı belirleyen en önemli unsurun tüketici olduğunu belirten Avdagiç, enflasyonu artıran yüksek KDV ve ÖTV zamlarına değinmemesi dikkat çekti. Acaba vergi zamları enflasyonu körüklemiyor mu? Yeni yılda yeniden değerleme oranlarıyla vergilere cezalara yüzde 44 zam gelmesi bekleniyor. Zaten Tüketiciler arasında büyük çoğunluğu oluşturan 17 Bin 2 lira alan asgari ücretli ile 12 Bin 500 lira ile en düşük emekli maaşı alanlar kısmen de olsa bazı şeyleri almayarak, Şekip Avdagiç'in ambargo çağrısına uymuş oluyor.

Enflasyonla mücadelede 2024'ün son çeyreği ve 2025'te tüketicinin gücünü daha etkin kullanması gerektiğini belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"İktisat 101 derslerinde geçen klasik örnektir. Bir restoran yemeği 100 liraya satıyor. Ertesi gün geliyorsunuz 120 lira oluyor gene satıyor, 150 lira oluyor gene satıyorsa fiyat orada oluşur. Fiyatı belirleyen en önemli unsurlardan biri tüketicidir. Yani hizmet enflasyonundan, gıda ve giyim fiyatlarındaki artıştan şikâyet ediyoruz. Bir yerdeki restoran fiyatından veya gastronomiden başka birtakım fiyatlardan şikâyet ediyoruz.