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Benzin ve  motorinden sonra akaryakıta da zam geldi

Bugün benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam yapılmıştı. Akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil ve yüksek kükürlü fuel oil fiyatına zam geldi. Yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı 1 lira 24 kuruş arttı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 09:22
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Zamların ardı arkası kesilmiyor. Benzin ve  motorinden sonra akaryakıta da zam geldi

Benzin ve  motorinden sonra akaryakıta da zam geldi
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Milli Gazete'nin haberine göre, Türk insanı zamla yatıp zamla kalkmaya başladı. Bugün benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam yapıldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 19.85 TL'ye, motorinin ise 24.22 TL'ye yükseldi. Bu neyin zammı diye herkes birbirine sorarken, akaryakıt ürün fiyatlarına zam yapıldı. 

Kalyak fiyatları 46 kuruş zamlanırken fuel oil fiyatı 31 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı ise 1 lira 24 kuruş arttı.

Zamların ardından İstanbul'da pompa fiyatları değişti. Yeni zamlarla birlikte kalorifer yakıtı (kalyak) fiyatı 19,23 TL/lt, fuel oilin fiyatı 16,39 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 10,59 TL/lt oldu.

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Yüksek voltaj
5.10.2022 09:30
Hükümetimiz zam konusunda çok profesyonel ama seçim gününde biz profesyonel bir seçim yapıcaz merak etmesinler  
 
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