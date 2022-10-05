Benzin ve  motorinden sonra akaryakıta da zam geldi

Milli Gazete'nin haberine göre, Türk insanı zamla yatıp zamla kalkmaya başladı. Bugün benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam yapıldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 19.85 TL'ye, motorinin ise 24.22 TL'ye yükseldi. Bu neyin zammı diye herkes birbirine sorarken, akaryakıt ürün fiyatlarına zam yapıldı.

Kalyak fiyatları 46 kuruş zamlanırken fuel oil fiyatı 31 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı ise 1 lira 24 kuruş arttı.

Zamların ardından İstanbul'da pompa fiyatları değişti. Yeni zamlarla birlikte kalorifer yakıtı (kalyak) fiyatı 19,23 TL/lt, fuel oilin fiyatı 16,39 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 10,59 TL/lt oldu.