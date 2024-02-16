Zamlı bayram ikramiyesinden kimler nasıl yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 bin lira seviyesine çıkması beklenen bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Emekliler zamlı bayram ikramiyesini Ramazan Bayramı’nda almaya başlayacak.

Emekli vatandaşlara bayramda ödenen ikramiyenin zamlanması için yasal düzenleme yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan yargı paketine bu amaçla ilgili yeni bir madde eklendi.

MART AYINDA DİLEKÇE VEREN EYT’LİLER DE YARARLANACAK

Zamlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile YET düzenlemesi olmadan da emekli olmaya hak kazanan diğer sigortalı vatandaşlar, Ramazan Bayramında zamlı emekli ikramiyelerini alacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler ise bu yıl Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

Kurban bayramı 2024 yılının haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyelerini alabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan kişi sayısı dosya bazında 15,1 milyon kişiye ulaşıyor. Buna göre iki bayramda 45’şer milyar liradan bu yıl yaklaşık 90 milyar liralık emekli ikramiyesi ödenecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Emeklilerin bayram ikramiye ödemesi hazırlanıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alan vatandaşların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödemesi yapılacak. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı sebebiyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye ödemesi yapılacak.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

SGK’den birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. Örnek verecek olursak bir kişi hem kendi çalışmasından ötürü emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye ödemesi alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden ikramiye alabilecek.

Emekli aylığı ile beraber sürekli iş göremezlik maaşı alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye ödemesi alacaklar.