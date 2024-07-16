Zamlı emekli maaşları zaman yatırılacak. Emeklinin maaş takvimi belli oldu

En düşük emekli maaşlarının belli olmasının sonrasında hesaplara yatacağı tarihler de belli oldu.

Yapılan yüzde 24.73 oranındaki Temmuz zammı sonrası milyonlar emeklinin zam alamayacağının ortaya çıkmasının ardından yeni rakamlar belli oldu. Günler emeklinin beklediği açıklama yapılarak en düşük emekli aylığının 2 bin 500 lira artışlar 12 bin 500 liraya çıkarıldığı duyuruldu. Peki zamlar ne zaman hesaplara geçecek?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının artık 12 bin 500 lira olduğunu açıklaması ile birlikte 3 milyon 707 bin emeklinin de maaşı yeniden değişmiş oldu.

Emekliler bu kez zamlı maaşlarını ne zaman yatacağını beklemeye başladı. İşte zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ödemeleri 17 Temmuz itibari ile yatırılmaya başlanacak. Ancak en düşük emekli maaşına yönelik Meclis çalışmalarının yetişmemesi halinde zam farkları daha sonraki tarihlerde hesaplara eklenecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olan emekliler Temmuz'un 17'sinde



Tahsis numarası son rakamı 7 olan emekliler Temmuz'un 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olan emekliler Temmuz'un 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olan emekliler Temmuz'un 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olan emekliler Temmuz'un 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olan emekliler Temmuz'un 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olan emekliler Temmuz'un 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olan emekliler Temmuz'un 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olan emekliler Temmuz'un 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olan emekliler Temmuz'un 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olan emekliler Temmuz'un 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olan emekliler Temmuz'un 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler Temmuz'un 27'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olan emekliler Temmuz'un 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

YARINDAN İTİBAREN DÜZENLENECEK

Abdullah Güler, emekli aylıklarına ilişkin yaptığı düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin yeni zamlı maaşların ne zaman ödeneceği konusundaki sorulara da cevap verdi.

Abdullah Güler, "Yeni emekli aylıklarının kanunlaşma süresi var. Yürürlük süresini herhangi mağduriyete neden olmaması için düzenleme yapacağız. Önce komisyon, komisyondan sonra Meclis Genel Kurulu'un geçecek. Kanunlaştıktan sonra yürütme maddesini bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yarından itibaren düzenlenecek." diye konuştu.