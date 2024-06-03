Zamlı maaş tablosu belli oldu. Temmuz'da emekli ve memur ne kadar maaş alacak

5. AY ENFLASYONU İLE BİRLİKTE TABLO DEĞİŞTİ
TÜİK Ocak ayında yüzde 6.70, Şubat'ta yüzde 4.53, Mart'ta yüzde 3.16, Nisan'da yüzde 3.18 ve Mayıs ayı için enflasyonu oranın yüzde 3.37 olarak açıkladı.
Böylece SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22.77 olarak kesinleşti. En düşük emekli aylığı ise ilk 5 ay verilerine göre 12 bin277 lira oldu. Bu rakamın Haziran enflasyon farkının da eklenmesi ile en az 12 bin 500 liraya bulacağı belirtildi.
Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden dolayı 5 aylık veriler baz alındığında yüzde 17,38 maaş zammını garantiledi. 14 bin 739 TL olan en düşük memur maaşı böylece 17 bin 300 TL'ye yükseldi.
SSK VE BAĞ KUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ise beklenti anketi verilerine göre SSK ve BAĞ KUR emekli maaşlarına yapılacak zammı 25'e memur emeklilerine yapılacak zammı yüzde 20'e çekecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK
SGK Uzmanı Melis Elmen ise emekli memurların Temmuz'da alacağı zamlı maaşları hesapladı. Uzman Melis Elmen, 9 bin 500 lira aylık alan emeklinin maaşının yüzde 25 zam ile 11 bin 875 TL çıkacağını söyledi. 10 bin lira aylık alan emeklinin ise yüzde 25 zam ile maaşı 12 bin 500 liraya çıkacak.
YÜZDE 10 REFAH PAYI EKLENEBİLİR
Melis Elmen en düşük emekli aylığının ise 12 bin 500 TL’ye bulacağını söyledi. Melis Elmen, en çok merak edilen refah payı için ise yüzde 10 puanlık bir eklenti yapılabileceğini dile getirdi.
Melis Elmen, enflasyon oranından kaynaklanan artışlara yüzde 10 refah payı eklenmesi halinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL ile 13 bin 500 TL aralığında olacağını söyledi.