Zamlı maaş tablosu belli oldu. Temmuz'da emekli ve memur ne kadar maaş alacak

Böylece SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22.77 olarak kesinleşti. En düşük emekli aylığı ise ilk 5 ay verilerine göre 12 bin277 lira oldu. Bu rakamın Haziran enflasyon farkının da eklenmesi ile en az 12 bin 500 liraya bulacağı belirtildi.