Zamlı maaşı cebimize bir koysaydık ya. İki gün önce açıklanan asgari ücret her dakika eriyor

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanmasıyla Eylül 2021'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarıyla uygulanan uygulanan düşük faiz politikasında son gelindi.
Erdoğan'ın düşük faiz politikası yüzde 19'dan seyrine başlarken yüzde 8,5'te sonlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini yüzde 15'e çıkardığını duyurdu.
27 ay sonra 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltilen politika faizinin karar metninde "parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir" denildi.
FAİZ KARARI AÇIKLANDI ASGARİ ÜCRET DEĞER KAYBETTİ
Politika faizi kararı öncesinde döviz yatay seyirde devam ederken ABD Doları, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkisini Türk Lirası'na karşı yükselişle gösterdi.
Faiz kararı sonrasında ilk olarak milyonların açıklanacak zam açıklamasını beklediği asgari ücret etkilendi.
Asgari ücret, açıklandığı anda 486 dolara denk gelirken, faiz kararı sonrasında 469 Dolar'a düşerek vatandaşın cebine girmeden eridi.