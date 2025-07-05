Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

SSK emeklileri, zamlı aylıklarını tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 25-28 Temmuz’da yapılacak.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş zammı netleşti.

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Memurların zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alması beklenirken, SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

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Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre normal takvime göre memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’inde, çalışan memurlar ise 15’inde alıyor. Ancak zam oranlarının 3 Temmuz’da açıklanması sebebiyle memur emeklileri zamlı maaşlarını temmuzun ilk haftasında almaya başladı.

Aradaki farkların ise ay ortasına kadar hesaplara yatırılması planlanıyor. Çalışan memurlar Temmuz ayının 15’inde zamlı maaşlarını alacak.

1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı için ayrıca bir ödeme yapılacak. Bu farkın ne zaman yatırılacağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bordro sistemine yansıtılarak ödenecek.

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SSK emeklileri ise tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz’da gerçekleştirilecek.