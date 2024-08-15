Zamlı ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Hemen kontrol edin!

Kaynak: Haber Merkezi
Zamlı ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Hemen kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni zamlı ödemelerin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakıma muhtaç tam bağımlı vatandaşlar ve onların aileleri için bu ay 4,9 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğunu vurguladı.

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Bu yardım modelinin, 2006 yılında engelli bireylerin öncelikli olarak aileleri tarafından desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirten Göktaş, bu desteğin, engelli bireylerin ailelerinin yanında daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın ailelerin omuzlarındaki maddi yükü hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak için de önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

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Göktaş, bu desteklerin devam edeceğini belirterek, ihtiyaç sahiplerine her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Temmuz ayında 7.608 TL olarak belirlenen destek ödemesi, yapılan artışla 9.077 TL'ye çıkarıldı. Bakanlık, toplamda 4.9 milyar TL’lik ödeme yapacağını duyurmuştu.

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EVDE BAKIM DESTEĞİNE BÜYÜK ARTIŞ

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle birlikte, evde bakım yardımı alan bireyler için sağlanan destek tutarı önemli ölçüde artırıldı. Evde bakım maaşlarına yapılan zammın ardından 555 bin vatandaşa toplamda 4.9 milyar TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu destek, evde bakıma ihtiyaç duyan bireylerin ve onların ailelerinin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

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MEMUR KATSAYISINDAKİ DÜZENLEME İLE YÜKSELDİ

Evde bakım desteğindeki bu artış, Temmuz ayındaki memur maaş katsayısındaki düzenlemenin ardından hayata geçirildi. Bu gelişme, evde bakım hizmeti alan vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

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BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan bu zammın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Bakan Göktaş, “Evde bakım yardımı ödemelerinde gerçekleştirdiğimiz bu düzenleme ile ihtiyaç sahiplerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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