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Zanaatın Ötesi Hollanda Tasarım Haftası'nda

"Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" projesi kapsamında üretilen çalışmaların yer aldığı Zanaatın Ötesi sergisi Hollanda Tasarım Haftası'nda sergilenecek.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:53
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Zanaatın Ötesi Hollanda Tasarım Haftası'nda

Zanaatın Ötesi Hollanda Tasarım Haftası'nda
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Kaybolma riski altındaki Anadolu zanaatlarının güncel tasarımlarla birleştiği örneklerin Türkiye ve Avrupa'da yaygınlaştırılması ve geleceğe taşınması hedefiyle gerçekleştirilen 'Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara' projesi kapsamında üretilen işler Hollanda Tasarım Haftası'nda sergileniyor. .

Zanaat tipi üretim bilgisini güncel ihtiyaçlarla bir araya getirerek geleceğe taşımayı amaçlayan projede İznik Çiniciliği, Sedef Kakmacılık, Keçecilik, Taş İşlemeciliği ve Yorgancılık zanaatları bulunuyor. Proje kapsamında yüzlerce yıllık bilgi birikimine sahip zanaatkarlarla hazırlanan belgeseller uluslararası platformlarda yayınlandı ve açık çağrı yapıldı. 20 ülkeden gelen 124 tasarım önerisi jüri tarafından incelenerek seçilen 10 tasarımın sahibi ortak üretim süreci için Türkiye'ye davet edildi. Avrupa'dan gelen tasarımcılar, bu kısa filmleri referans alarak kadim üretim öğretilerini kendi uzmanlıklarının güncel yaklaşımlarıyla yeniden yorumladılar, zanaatkarlar ile birlikte çalışarak tasarım önerilerini ürettiler. Proje bu sayede kadim geleneklerimizin devamını sağlarken zanaatkarlarımızın da işlerini devam ettirebilecekleri bir ekonomi geliştirmeyi amaçlıyor.

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