Zaniolo Avrupa kulüplerini peşine taktı!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Nicolo Zaniolo'nun kamptaki performansı teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Okan Buruk, yetenekli oyuncuyu yeniden kadronun önemli bir parçası olarak görürken, İtalyan futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Taraftarlar resmi açıklamayı bekliyordu! Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen kararı

ZANIOLO İÇİN SÜRPRİZ TALİPLER

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Zaniolo'ya birçok kulüpten ilgi var. Villarreal, Oviedo, Sunderland ve PSV'nin yanı sıra İtalya'dan da Galatasaray'a ve oyuncunun menajerlerine ciddi teklifler ulaştı.

Herkes onu konuşuyor! Jhon Duran durmuyor

Filenin Sultanları yarı final için Japonya karşısında!

OKAN BURUK ÖVGÜLERDE BULUNMUŞTU

Zaniolo'nun kamp performansı hakkında konuşan Okan Buruk, "Zaniolo çok yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde onu yakından izliyoruz. Şu anda iyi çalışıyor, her şey doğru yönde ilerliyor. Hazırlık maçlarında disiplin ve oyun anlayışı açısından olumlu sinyaller verdi. Bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ligue 1'den çifte talip!

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş için kararını verdi!

Beşiktaş hız kesmiyor! Premier Lig'in yıldız kanat oyuncusu için harekete geçtiler