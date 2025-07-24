Zaniolo Avrupa kulüplerini peşine taktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zaniolo Avrupa kulüplerini peşine taktı!

Sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun yeni sezonda bir başka takıma kiralanmayacağı ve takımda tutulacağı iddia edilmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği yıldız oyuncuya, Avrupa'dan önemli talipler çıktı.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Nicolo Zaniolo'nun kamptaki performansı teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Okan Buruk, yetenekli oyuncuyu yeniden kadronun önemli bir parçası olarak görürken, İtalyan futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

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ZANIOLO İÇİN SÜRPRİZ TALİPLER

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Zaniolo'ya birçok kulüpten ilgi var. Villarreal, Oviedo, Sunderland ve PSV'nin yanı sıra İtalya'dan da Galatasaray'a ve oyuncunun menajerlerine ciddi teklifler ulaştı.

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OKAN BURUK ÖVGÜLERDE BULUNMUŞTU

Zaniolo'nun kamp performansı hakkında konuşan Okan Buruk, "Zaniolo çok yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde onu yakından izliyoruz. Şu anda iyi çalışıyor, her şey doğru yönde ilerliyor. Hazırlık maçlarında disiplin ve oyun anlayışı açısından olumlu sinyaller verdi. Bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

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