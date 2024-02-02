Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme

Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

Aston Villa, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşünüyor.

ASTON VILLA KİRALAMIŞTI

Geçen sezon Roma'dan 15 milyon euro karşılığında İtalyan yıldızı transfer eden Galatasaray, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti artı 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

PERFORMANSI

Aston Villa formasıyla 25 maça çıkan Zaniolo, söz konusu maçlarda 2 gol atabildi.