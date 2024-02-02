Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme

Kaynak: The Athletic
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı kırmızılı ekibe geri döneceği iddia edildi.

Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK
Aston Villa, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşünüyor.

ASTON VILLA KİRALAMIŞTI
Geçen sezon Roma'dan 15 milyon euro karşılığında İtalyan yıldızı transfer eden Galatasaray, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti artı 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

PERFORMANSI
Aston Villa formasıyla 25 maça çıkan Zaniolo, söz konusu maçlarda 2 gol atabildi.

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