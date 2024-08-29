Zaniolo herkesi pişman etti. Hocasından flaş sözler

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Zaniolo herkesi pişman etti. Hocasından flaş sözler

Atalanta teknik direktörü Gasperini sakatlığı devam eden Zaniolo hakkında konuştu.

Yaz transfer döneminin hemen başında Serie A’ya dönmek istediğini söyleyerek Galatasaray’a kapıları kapatan Nicolo Zaniolo gittiği Atalanta’da hayal kırıklığı yarattı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 1 maçta forma giyebilen Zaniolo için İtalyan ekibinden flaş bir açıklama geldi.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini Zaniolo ile yaptığı açıklamada "Hücumda çok fazla oyuncumuz yok. Zaniolo'nun sakatlığı vardı. Aldığımızdan beri neredeyse 2 ay geçti ama Zaniolo üzerine oynadığımız kumarı kazanamadık. Elimiz kolumuz bağlı." Dedi.

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