Zaniolo, hocasını çileden çıkardı: Kabul edilebilir değil

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Zaniolo, hocasını çileden çıkardı: Kabul edilebilir değil

Galatasaray’ın Atalanta’ya kiraladığı Zaniolo, takımını galibiyete taşıyan golü atsa da hocasını çileden çıkardı. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, Zaniolo’nun gol sevincine tepki göstererek, bunun kabul edilebilir olmadığının altını çizdi.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, takımını sırtlamaya başladı. Roma'dan sonra Cagliari ağlarını da sarsan Zaniolo'nun gol sevinci ise olay oldu.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Atalanta'nın Cagliari'yi Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Zaniolo'nun gol sevincine vurgu yapan Gasperini, "Bunu ikinci kez yapıyor. Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Zaniolo eski takımı Roma'ya attığı gol sonrası da yaptığı sevinçle de gündem olmuştu.

25 yaşındaki Zaniolo bu sezon Serie A'da çıktığı 9 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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