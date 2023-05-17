Zaniolo oyundan atıldıktan sonra ortalığı karıştırdı. Soyunma odasını birbirine kattı

Editör: Barış Atakan

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Zaniolo, İstanbulspor maçında yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

HAKEMDEN İTALYAN YILDIZA DİREKT KIRMIZI

Müsabakanın 69. dakikasında Milot Rashica’nın yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın 73. dakikasında bir pozisyonda Zaniolo ceza sahası içine girerek Mehmet Yeşil’e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, İtalyan futbolcuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kartı iptal ederek, Nicolo Zaniolo’ya direkt kırmızı kart verdi.

HIRSINI ALAMADI

Oyuna dahil olduktan yalnızca 6 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Zaniolo, saha kenarına gelirken çıkış tünelini tekmeledi. Hırsını alamayan yıldız oyuncu tepkisine soyunma odasında devam etti. Duvarları ve masaları yumruklayıp tekme atan Zaniolo'yu takım arkadaşları sakinleştirdi.