Zaniolo Türkiye'ye dönmek istemiyor: Galatasaray ödememiş

Galatasaray ile yollarını ayıran Hakim Ziyech ile Nicolo Zaniolo’nun vergi borçları ortaya çıktı. Hakim Ziyech, geçen sezon ara transfer döneminde takımla bağlarını koparmış, Nicolo Zaniolo da kiralık gönderilmesinden dolayı adresinden uzaklaşmıştı.

Milliyet gazetesinin haberine göre futbol piyasasında, sporculara yönelik takibat dışında, borçları bulunan futbolculara da tebligatlar gitmeye başladı. Galatasaray ile yollarını ayıran Hakim Ziyech ile kiralık olarak Serie A'da forma giyen Nicolo Zaniolo adreslerinde bulunamadı.

Bunun üzerine İstanbul Defterdarlığı, Küçükçekmece Vergi Dairesi mükellefi olan iki futbolcuyla ilgili gereken usulü uyguladı. Resmi ilanları yayımlayan ilan.gov.tr ve 4 basın organına verilen ilanlarda iki futbolcunun da bir ay içerisinde vergi dairesine müracaatta bulunmaları durumunda resmi tebligat yapılacağı, aksi takdirde bu ilanın tebliğ yerine geçeceği ifade edildi.

TOPLAM 37 MİLYON LİRA BORÇ

28 Haziran’da yayımlanan ilana göre Hakim Ziyech’in 2024 yılına ait 21 milyon 196 bin 6585 lira ana borç ile 2 milyon 480 bin 12 lira gecikme zammı olmak üzere toplam 23 milyon 676 bin 697 lira borcu bulunuyor.

Kiralık dönemi biten ve 4 Temmuz’da yeniden İstanbul’da olması beklenen Nicolo Zaniolo’nun da yine aynı döneme ait 12 milyon 632 bin 660 lira ana vergi ve 1 milyon 478 bin 21 gecikme zammı olmak üzere toplam 14 milyon 110 bin 682 lira vergi borcu var.

GALATASARAY ÖDEYECEK

Galatasaraylı yetkililer, vergilerin Sportif AŞ tarafından ödeneceğini söyledi. Bilindiği gibi, futbolcuların çoğunluğu, net ödeme üzerinden anlaştığı için vergi yükümlülüğü otomatik olarak kulüplere geçiyor.

Sarı kırmızılılar dün borsaya yaptığı açıklamada sermaye artırımına gidildiğini duyurmuştu. Galatasaray, mevcut sermaye tutarı olan 5.4 milyar TL'nin üzerine 8.1 milyar TL'lik bir sermaye artışına giderek ulaşılacak sermaye miktarını 13.5 milyar TL yaptı. Sermaye artırımından elde edilecek paranın yüzde 5'i vergi borçlarını kapatmak için kullanılacak.

İTALYANLAR İSTEMEDİ, LA LİGA'DAN TEKLİF GELDİ

Öte yandan Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili dış basında haberler çıkmaya da devam ediyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 25 yaşındaki futbolcunun bu transfer döneminde de Galatasaray'dan ayrılacağını yazdı. Habere göre Zaniolo, Torino'ya kiralık olarak önerildi ancak kulüpten olumlu dönüş alınamadı. Zaniolo'ya La Liga yer alan bir kulüpten teklif geldiği aktarıldı.