Zaniolo yine dönüyor: Galatasaray’ın başına dert oldu

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Zaniolo yine dönüyor: Galatasaray’ın başına dert oldu

Galatasaray’ın iki sezondur kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo Fiorentina’da da kalıcı olamadı.

Galatasaray’ın 2023-2024 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo başına dert oldu. Oyuncunun kariyerine üst liglerde devam etmesi ve yüksek maaşı nedeniyle kiralık gönderilen Zaniolo, Aston Villa ve Atalanta’nın ardından Fiorentina’da da kalıcı olamadı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sezon başında kiralandığı Atalanta’dan kış transfer döneminde ayrılan 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu 15 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu ile birlikte katıldığı yeni takımı Fiorentina’da 13 maçta yalnızca 462 dakika süre alabildi. Yeni takımında gol ve asist katkısı veremeyen ve aldığı süre ile satın alma opsiyonu oluşmayan Zaniolo’nun İtalyan basınında yer alan haberlere göre yaz döneminde yeniden Galatasaray’a döneceği ifade ediliyor.

BURUK KARAR VERECEK

İtalyan futbolunun büyük yıldız adayları arasında gösterilen fakat daha sonra kariyeri keskin bir şekilde düşüşe geçen Zaniolo için Galatasaray’ın nasıl bir yol izleyeceği Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncunun kararına göre şekillenecek.

Zaniolo Roma’dan Galatasaray’a 15 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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