Zaniolo Zalgiris maçında neden oynamadı? Belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçta Zaniolo'yu kadroda göremeyenler şaşırdı.

İtalyan oyuncu maçı tribünden izledi.

Zaniolo'nun kadroda olmama nedeni merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk konuya açıklık getirdi.

Buruk, şunları söyledi:

"Zaniolo maçtan önce taktik idmanın en sonunda kasığında bir ağrı hissetti. Yoksa bu maçta ilk 11'de olacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu ve oynayamayacağını söyledi. 2-3 güne antrenmanlara başlayacak."