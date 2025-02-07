Zaniolo'dan duygusal 17 numara açıklaması

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Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo 17 numarayı seçmesi konusunda açıklama yaptı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın, Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibi bugün imza töreni düzenledi.

Forma numarasının neden 17 olduğu konusunda bir açıklamada bulunan Nicolo Zaniolo: "17 numaralı formayı Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybeden çocuk için seçtim. (Muhammed Emin Özkan) Bunu onun babasına söz vermiştim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan önce Aston Villa'ya sonra Atalanta'ya kiralık olarak gönderilen Zaniola sezon sonuna kadar Fiorentina forması altında mücadele edecek.

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