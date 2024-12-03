Zaniolo’dan Roma taraftarlarını çıldırtan hareket

İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Atalanta, Roma deplasmanına çıktı. Nicolo Zaniolo'nun gol attığı maçta Atalanta, Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Roma'dan olaylı bir şekilde ayrılan Nicolo Zaniolo'nun eski takımına attığı gol sonrası yaşadığı sevinç ise İtalya'da gündeme oturdu.

Roma taraftarının Zaniolo'ya tavrı ve oyuncunun gol sevinci Çizme'de manşetleri süsledi.

Roma taraftarı, müsabakaya yedek kulübesinde başlayan ve 64. dakikada oyuna giren Nicolo Zaniolo'yu yoğun bir şekilde yuhaladı, ıslıkladı ve küfürlü tezahüratlar yaptı.

Eski takımının taraftarları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Zaniolo, maçın 89. dakikasında takımının ikinci golünü attı.

Attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Zaniolo, formasını çıkarıp Atalanta taraftarlarının yanına giderek görkemli bir kutlama yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun bu görüntüsü İtalya'da günün en çok konuşulan konusu oldu.