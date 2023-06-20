Zaniolo'dan transfer açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun adı birçok Avrupa deviyle anılıyordu.

İtalyan yıldız, Uluslar Ligi'nin ardından Galatasaray'daki geleceği hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Zaniolo'nun sözleri şu şekilde;

- Türkiye'de mutluyum, ama bakalım transfer döneminde neler olacak, transfer dönemi için asla bir şey söylemezsiniz, neler olacağını göreceğiz.



-İspanya ile maçtan önce de söylediğim gibi her şeyi Mancini'ye borçluyum, futbolda önemli bir maç oynamadan önce bile beni aradı. Her şeyi ona borçluyum, bana her zaman verdiği güven için ona teşekkür etmeliyim. Daha önce de söylediğim gibi, futbolda ne olduğunu asla bilemezsiniz, ancak bir gün onunla bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum.



