Zaniolo'dan transfer açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun geleceği Sarı Kırmızılı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Geldiği günden bu yana etkili bir performans gösteren Zaniolo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zaniolo'dan transfer açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun adı birçok Avrupa deviyle anılıyordu.

İtalyan yıldız, Uluslar Ligi'nin ardından Galatasaray'daki geleceği hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Zaniolo'nun sözleri şu şekilde;

- Türkiye'de mutluyum, ama bakalım transfer döneminde neler olacak, transfer dönemi için asla bir şey söylemezsiniz, neler olacağını göreceğiz.

-İspanya ile maçtan önce de söylediğim gibi her şeyi Mancini'ye borçluyum, futbolda önemli bir maç oynamadan önce bile beni aradı. Her şeyi ona borçluyum, bana her zaman verdiği güven için ona teşekkür etmeliyim. Daha önce de söylediğim gibi, futbolda ne olduğunu asla bilemezsiniz, ancak bir gün onunla bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum.

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
TBMM'de 3 bakan deprem soruları Güncel
TBMM'de 3 bakan deprem soruları
Türkiye yüzyılının tek karede özeti. Bir dilim baklava 21 TL Ekonomi
Türkiye yüzyılının tek karede özeti. Bir dilim baklava 21 TL
Ahmet Hakan’ın canlı yayında yaptığı vıcık vıcık faiz yağcılığını açıkladı. Zafer Arapkirli'den Ahmet Hakan'ı insan içine çıkartmayacak dalkavuk fıkrası Güncel
Ahmet Hakan’ın canlı yayında yaptığı vıcık vıcık faiz yağcılığını açıkladı. Zafer Arapkirli'den Ahmet Hakan'ı insan içine çıkartmayacak dalkavuk fıkrası
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le sözleşti: Yarın görüşürüz Spor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le sözleşti: Yarın görüşürüz
Midyat’ta baba kızı ölüm ayırdı Güncel
Midyat’ta baba kızı ölüm ayırdı
Yavru kedi yanan evden böyle kurtarıldı Yaşam
Yavru kedi yanan evden böyle kurtarıldı
Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders Magazin
Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders