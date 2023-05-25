Zaniolo'nun annesinden oğlu ile ilgili haberlere sert tepki

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınında oğlu ile ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

Zaniolo'nun annesinden oğlu ile ilgili haberlere sert tepki

Editör: Barış Atakan

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalya basınında oğlu ile ilgili çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Costa, İtalyan basınında yer alan "Zaniolo takım içinde yalnız bırakılıyor" haberleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan oğlunun yalnız kaldığını gösteren fotoğrafların üzerine "Sizin görmek istediğiniz" yazan Costa, diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini koydu ve üzerine de "Gerçekte olan" diye yazdı.

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