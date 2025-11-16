Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo Serie A'da eski formunu yeniden yakaladı.

SERIE A'DA 9 MAÇTA 3 GOL ATTI

Udinese formasıyla ligde forma giydiği 9 maçta 3 gol atan ve performansıyla beğeni toplayan İtalyan yıldız teknik direktör Kosta Runjaic'i etkilemeyi başardı.

RUNJAIC: 'ZANIOLO İLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUM'

Sky Sport'a konuşan Runjaic Zaniolo ile ilgili yaptığı yorumda, "Harika bir oyuncu, bir profesyonel. Udinese onun için çok önemli bir fırsat. İyi oynuyor, harika bir iş çıkarıyor. Gelişmesi ve daha iyisini yapması gerektiğini biliyor: bize yardımcı olabilir, biz de ona yardımcı olabiliriz. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Hem saha içinde hem de saha dışında örnek teşkil ediyor, beklediğimden çok daha ciddi, hatta bazen fazla ciddi." ifadelerini kullandı.