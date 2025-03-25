Zaniolo’nun geleceği ile ilgili flaş iddia: Fiorentina bonservisini alacak mı?

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Zaniolo’nun geleceği ile ilgili flaş iddia: Fiorentina bonservisini alacak mı?

Galatasaray’ın önce Atalanta’ya sonra Fiorentina’ya kiraladığı Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan oyuncunun piyasa değerinin düşmesi sonrası Fiorentina’nın bonservisini alıp almayacağı merak konusu oldu.

İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Galatasaray'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun değerinde düşüş yaşandı.

Nicolo Zaniolo'nun piyasa değeri 2 milyon euro düşerek 16 milyon euroya geriledi. Transfermarkt’ın İtalya sorumlusu Jatin Dietl, bu düşüşle ilgili yaptığı açıklamada Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili de çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Dietl yaptığı açıklamada, "Zaniolo, Atalanta’da bekleneni veremediği için devre arasında Fiorentina’ya geçti. Ama burada da şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi. Sezon sonunda bonservisinin alınması şu an için pek olası görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın olası satışından 15-16 milyon euro gelir beklediği Zaniolo, bu sezon Fiorentina formasıyla 6 maçta forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

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