Zaniolo'nun menajerinden Galatasaray itirafı! 'Uzun ve yıpratıcıydı'

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte Serie A ekibi Udinese'ye katılan Nicolo Zaniolo’nun transfer sürecinin perde arkasını menajeri Claudio Vigorelli İtalyan basınınndan TuttoMercatoWeb’e anlattı.

"KARARLILIĞI SAYESİNDE TRANSFER GERÇEKLEŞTİ"

Vigorelli, “Bu uzun, neredeyse yıpratıcı bir transfer süreciydi. Ama Nicolo sabırlı davrandı ve Udinese’ye gelmeyi çok istedi. Onun kararlılığı sayesinde bu transfer gerçekleşti. Doğru bir seçim olduğuna inanıyoruz ve bunun karşılığını alacağımızdan eminiz.” dedi.

"UDINESE'DE YENİDEN DOĞACAK"

Zaniolo’nun kariyerinde yeniden çıkış yapacağına inandığını belirten Vigorelli, “Udine, kariyerinin bu noktasında Zaniolo için en doğru yer. Udinese, oyuncuları parlatan ve potansiyellerini öne çıkaran bir kulüp. Bu birliktelik çok başarılı olabilir ve hem oyuncuya hem kulübe fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM İÇİN ÇALIŞIYOR"

Zaniolo’nun yeniden milli formayı giymek istediğini de ifade etti İtalyan menajer, “Milli takım, her oyuncunun rüyasıdır. Nicolo da bunun için çalışıyor. Udinese’de oynadıkça gerçek değerini gösterecek ve tekrar Azzurri’ye davet edilecektir.” ifadelerini kullandı.

"RUNJAIC İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR"

Son olarak teknik direktör Kosta Runjaic ile Zaniolo’nun ilişkisine de değinen Vigorelli şunları söyledi:

“Hocasıyla aralarında hemen bir uyum oluştu. Nicolò, Runjaic ile çok iyi anlaşıyor ve kendini burada mutlu hissediyor.”