Zaniolo’ya bir talip de Premier Lig’den çıktı

Galatasaray‘ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo’nun talipleri artıyor. Ocak ayında Roma’dan 15 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle transfer edilen Zaniolo için Serie A kulüplerinin yanı sıra şimdi de Aston Villa’nın talip olacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Sevilla sportif direktörü Monchi, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya gidebilir. Monchi’nin Aston Villa’ya gitmesi halinde ise transfer listesinin ilk sırasında Zaniolo’nun olacağı iddia edildi. Monchi Ocak ayında da Zaniolo’yu transfer etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

İtalyan basını ise Torino ekibi Juventus’un Nicolo Zaniolo’yu transfer etmek için ikna ettiğini ancak sözleşmesinde bulunan 35 milyon Euro’luk bonservis bedelini çok bulduğu için sarı-kırmızılı kulüp ile pazarlık yapacağını aktardı.