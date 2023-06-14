Zaniolo’ya bir talip de Premier Lig’den çıktı

Sevilla sportif direktörü Monchi’nin Aston Villa’ya geçmesi halinde Galatasaray’ın genç yıldızı Zaniolo’yu transfer edeceği iddia edildi.

Zaniolo’ya bir talip de Premier Lig’den çıktı

Galatasaray‘ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo’nun talipleri artıyor. Ocak ayında Roma’dan 15 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle transfer edilen Zaniolo için Serie A kulüplerinin yanı sıra şimdi de Aston Villa’nın talip olacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Sevilla sportif direktörü Monchi, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya gidebilir. Monchi’nin Aston Villa’ya gitmesi halinde ise transfer listesinin ilk sırasında Zaniolo’nun olacağı iddia edildi. Monchi Ocak ayında da Zaniolo’yu transfer etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

İtalyan basını ise Torino ekibi Juventus’un Nicolo Zaniolo’yu transfer etmek için ikna ettiğini ancak sözleşmesinde bulunan 35 milyon Euro’luk bonservis bedelini çok bulduğu için sarı-kırmızılı kulüp ile pazarlık yapacağını aktardı.

Öne Çıkanlar
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Muğla'da orman yangını. Rüzgar nedeniyle yayılan ateşler yarım hektarı kül etti Güncel
Muğla'da orman yangını. Rüzgar nedeniyle yayılan ateşler yarım hektarı kül etti
Ünlü fenomen kırmızı saçlarıyla olay oldu. Yeni imajıyla bakın kime benzetildi? Magazin
Ünlü fenomen kırmızı saçlarıyla olay oldu. Yeni imajıyla bakın kime benzetildi?
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Burcu Esmersoy gelir kapısını açıkladı Magazin
Burcu Esmersoy gelir kapısını açıkladı
Ali Koç, Erden Timur'dan önce telefon açınca transferi bitirdi Spor
Ali Koç, Erden Timur'dan önce telefon açınca transferi bitirdi
Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor Siyaset
Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor
Panik uçağında yolculuk. 10 bin metrede uçağın kapısı açıldı Dünya
Panik uçağında yolculuk. 10 bin metrede uçağın kapısı açıldı