Zaniolo’ya İtalya’dan yeni talip çıktı

Galatasaray'dan sezon başında Serie A ekibi Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'ya İtalyan kulüplerinin radarında.
Roma'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra adı birçok takımla anılan Zaniolo için gündeme gelen son takım Fiorentina.
Di Marzio'nun haberine göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina'nın listesinde üst sıralardaki isimlerden birinin Zaniolo olduğu belirtildi.
Fiorentina'nın İtalyan futbolcu için görüşmelerine yeniden başladığı ve Atalanta'nın forvet takviyesi yapması halinde Zaniolo'nun ayrılığına izin verebileceği ifade edildi.
Bu sezon Atalanta'da 22 maça çıkan Nicolo Zaniolo 3 gol ve 3 asist kaydetti.