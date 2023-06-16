Zaniolo'ya karşılık McKennie artı para. Galatasaray'a Juventus'tan bomba teklif

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Juventus, Galatasaray'ın kapısını takas teklifiyle çaldı.

Zaniolo'ya karşılık McKennie artı para. Galatasaray'a Juventus'tan bomba teklif

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.
Juventus'un gündeminde olduğu iddia edilen Nicolo Zaniolo için, Torino ekibi yeni bir yöntem belirledi.

SERBEST KALMA BEDELİNE TAKILDI
Zaniolo için Juventus'un 25 milyon euroluk teklif ettiği öne sürülürken, İtalyan ekibinin 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeline takıldığı belirtildi.

TAKAS TEKLİFİ
Bu gelişme sonrası Juventus, Galatasaray'a takas teklifiyle geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Juventus, Zaniolo'ya karşılık Weston McKennie + para teklifini Galatasaray'a iletti.

Haberin devamında McKennie'nin yanı sıra Juventus'un Galatasaray'a 15 milyon Euro ödeme yapması durumunda Zaniolo transferinin gerçekleşebileceği kaydedildi.

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