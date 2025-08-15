Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya talip çıktı.

UDINESE'DEN ZANILO TEKLİFİ

Nijeryalı gazeteci Buchi Laba’nın aktardığı habere göre, Serie A ekibi Udinese, Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için resmi girişimde bulundu.Kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren teklif sarı-kırmızılı yönetim tarafından kabul görmedi.

OKAN BURUK'UN PLANLARI ARASINDA YER ALIYOR

Zaniolo'nun Okan Buruk'un planları arasında yer aldığı ve bu nedenle Galatasaray'ın sadece önemli bir teklif gelmesi durumunda bonservisli satışa olumlu yaklaşabileceği belirtildi.