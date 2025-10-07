Zara dünya sahnesini sallayacak! Türk Türkülerini senfonik dille yorumlayacak

Kaynak: AA
Sanatçı Zara, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 8 Kasım'da New York'un dünyaca ünlü Carnegie Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen "Symphony of Harmony from Anatolia" (Anadolu'dan Uyum Senfonisi) adlı konserde sahne alacak sanatçı, programda Anadolu'dan ezgileri senfonik bir dille yeniden yorumlayacak.

"Play for Global Peace" (Küresel Barış İçin Çal) temasıyla gerçekleştirilecek konser, Anadolu'nun müzikal mirasını dünya sahnesine taşıyacak.

DEV İSİMLER KONSERDE BULUŞUYOR

Zara'nın konserde seslendireceği türkülerin notaları, ünlü besteci Faruk Kanca tarafından senfoniye uyarlanacak.

Orkestrayı Andrew Perea'nın yöneteceği konserde, klarnet virtüözü İsmail Lumanovski de sahne alacak. Bu özel konser, Türkiye'nin kültürel zenginliğini uluslararası platforma taşıyan önemli bir etkinlik olacak.

